Nella notte a Pescara, alcuni individui hanno danneggiato la sede di un partito politico, scrivendo insulti e messaggi antisemiti sui muri. L’episodio si è verificato poco dopo le celebrazioni del 25 Aprile, un giorno in cui si sono registrati atti di vandalismo e tensione. Non sono state fornite informazioni su eventuali responsabili o motivazioni specifiche dietro l’atto di vandalismo.

All’indomani del 25 Aprile di odio, più che di liberazione, arriva un’altra notizia che conferma il clima becero e aggressivo che aveva caratterizzato i festeggiamenti di ieri. A Pescara la sede di Fratelli d’Italia è stata vandalizzata. “Si tratta di un atto vergognoso e ignobile che ha sempre la stessa matrice e, cioè, quella di estrema sinistra preservata e coperta anche a livello istituzionale, che predica democrazia e tolleranza solo se la si pensa come loro. Sono gli stessi che si riempiono la bocca di fascismo e poi mostrano i muscoli a discapito della democrazia, senza perdere occasione per esprimere anche odio nei confronti delle forze dell’ordine a cui va sempre la nostra vicinanza e solidarietà.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pescara, i “partigiani” della libertà vandalizzano la sede di FdI: insulti e scritte antisemite

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