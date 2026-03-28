Collaboratore scolastico dichiara un diploma mai ottenuto la Corte dei Conti | è stato comunque utile nella sua mansione Ma lo condanna al danno erariale

Una persona che lavorava come collaboratore scolastico aveva dichiarato di possedere un diploma che, secondo le verifiche, non era mai stato ottenuto. La Corte dei Conti ha stabilito che, nonostante questa dichiarazione falsa, il dipendente ha comunque svolto correttamente le sue funzioni. Tuttavia, è stato condannato al pagamento di un danno erariale.

Un collaboratore scolastico dichiarava di possedere un diploma, per l'accesso alle graduatorie, che non risultava mai essere stato acquisito. Intanto otteneva delle supplenze. E veniva chiaramente retribuito. La Procura ne chiedeva però il risarcimento del danno pari a quanto percepito. Il convenuto si è difeso opponendo la propria buona fede ed eccependo di aver comunque diritto ad una parte della retribuzione per avere svolto mansioni che non richiedevano elevata professionalità, né quella prevista dal diploma dichiarato (di operatore dei servizi di ristorazione-sala bar), limitandosi alla pulizia e al riordino delle aule scolastiche, nonché alla piccola manutenzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Viadotto crollato in Calabria, la Corte dei conti: "Danno erariale per 4,5 milioni, c'erano difetti di progettazione e realizzazione" La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei ContiMaccastorna (Lodi) – Il crollo ripetuto della passerella ciclopedonale sul fiume Adda, tra Maccastorna e Crotta d’Adda, approda alla Corte dei Conti. Aggiornamenti e notizie su Collaboratore scolastico Docente accoltellata: studente bloccato da un insegnante e un collaboratore. Immobilizzato fino all’arrivo dell’ArmaNel caso dell’accoltellamento avvenuto ieri in una scuola media di Trescore Balneario, tra gli elementi emersi nelle prime ricostruzioni investigative c’è il ruolo svolto dal personale scolastico nell ... orizzontescuola.it Deep nude in crescita, 8.213 minorenni vittime nel 2025: il caso del un collaboratore scolastico a Catania«L'arresto a Catania di un collaboratore scolastico accusato di aver manipolato con l'intelligenza artificiale le immagini di alcune studentesse per creare ... gazzettadelsud.it