Corte dei conti | arriva il Super-Procuratore con poteri gerarchici
La Corte dei conti ha annunciato l’arrivo di un Super-Procuratore dotato di poteri gerarchici. Questa figura avrà il compito di coordinare e indirizzare le indagini sui grandi appalti pubblici e sulla gestione delle risorse pubbliche. Resta da capire chi deciderà l’ordine delle inchieste e come cambieranno le dinamiche operative delle procure territoriali con questa nuova figura al vertice.
? Domande chiave Come influenzerà il potere di avocazione le indagini sui grandi appalti?. Chi deciderà l'agenda settimanale delle inchieste contabili sul territorio?. Perché i magistrati locali dovranno ricevere la firma congiunta da Roma?. Quali rischi comporta la fine dell'indipendenza dei procuratori regionali?.? In Breve Potere di avocazione per sottrarre fascicoli ai magistrati locali a favore di Roma.. Linee guida settimanali vincolanti per dettare l'agenda operativa delle indagini territoriali.. Obbligo di firma congiunta tra magistrato locale e vice-super-controllore inviato da Roma.. Riforma strutturale legata alla precedente approvazione della Legge 12026 sui risarcimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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