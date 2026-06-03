Scoppia il caso Embolo! La Svizzera parte per gli USA senza di lui | il blocco tra autorizzazione sospesa e minacce passate

La nazionale svizzera si è recata negli Stati Uniti senza il calciatore Embolo, che non ha potuto partire a causa di un blocco legato a un’autorizzazione sospesa. La situazione deriva da una serie di minacce e restrizioni passate che hanno coinvolto il giocatore, impedendogli di unirsi alla squadra. La partenza è avvenuta senza di lui, in assenza di una risoluzione definitiva sulla sua autorizzazione.

Scoppia il caso Embolo! La Svizzera parte per gli USA senza di lui: il blocco tra autorizzazione sospesa e minacce. Cosa sta succedendo. Un imprevisto dell’ultima ora ha colpito la nazionale svizzera a pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026 negli Stati Uniti. Breel Embolo, uno degli uomini più rappresentativi della squadra elvetica, non ha potuto imbarcarsi sul volo diretto a Los Angeles a causa di un problema legato all’autorizzazione ESTA, necessaria per l’ingresso negli Stati Uniti nell’ambito del programma di esenzione dal visto. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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