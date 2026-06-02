La nazionale svizzera è partita per i Mondiali negli Stati Uniti senza l’attaccante Breel Embolo, che non ha potuto imbarcarsi. Il motivo è che non ha ottenuto l’autorizzazione ESTA necessaria per entrare negli Stati Uniti. Sono in corso ulteriori verifiche, poiché Embolo è stato bloccato al gate. La squadra ha lasciato il luogo di partenza senza di lui, che è uno dei 26 convocati.

La Svizzera è partita per i Mondiali negli Stati Uniti, ma senza uno dei suoi 26 convocati. L’attaccante Breel Embolo – giocatore di grande importanza per la selezione elvetica – non ha potuto imbarcarsi a causa di problemi con l’autorizzazione ESTA. L’attaccante all’ultimo momento è stato bloccato prima di salire sul volo Swiss LX 40, diretto a Los Angeles. Il motivo? A spiegarlo è la Federazione: “L’autorizzazione ESTA del giocatore – indica l’Associazione svizzera di football – risultava approvata in mattinata, ma alle 10.30 siamo stati informati che per il dossier si sono rese necessarie ulteriori verifiche “. Non è chiaro il motivo di tali approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Embolo bloccato al gate: “Non ha l’autorizzazione, servono altre verifiche”. la Svizzera parte per gli Usa senza di lui

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