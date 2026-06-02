L’attaccante svizzero è stato fermato al gate prima del volo negli Stati Uniti, con l’autorizzazione ESTA revocata all’ultimo momento. Le autorità americane hanno impedito la partenza senza fornire spiegazioni ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli sul passato giudiziario o altri episodi che possano aver causato il blocco. La squadra è partita senza di lui, lasciando il giocatore in aeroporto.

? Domande chiave Perché le autorità americane hanno revocato l'autorizzazione all'ultimo momento?. Quali episodi del passato giudiziario di Embolo hanno bloccato il volo?. Come reagirà la Svizzera tatticamente senza il suo attaccante titolare?. Quando potrà il calciatore raggiungere i compagni negli Stati Uniti?.? In Breve Autorità USA richiedono verifiche dossier Embolo alle ore 10:30 di martedì.. Condanna definitiva per minacce nel 2018 a Basilea coinvolge il profilo del giocatore.. Akanji, Xhaka e Okafor supportano il compagno tramite social e foto di gruppo.. Svizzera affronta Gruppo B contro Canada, Bosnia-Erzegovina e Qatar senza l'attaccante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco ESTA: Embolo fermato al gate, la Svizzera vola senza di lui

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Mondiali, Embolo bloccato al gate: “Non ha l’autorizzazione, servono altre verifiche”. la Svizzera parte per gli Usa senza di luiLa nazionale svizzera è partita per i Mondiali negli Stati Uniti senza l’attaccante Breel Embolo, che non ha potuto imbarcarsi.

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