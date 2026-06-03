Scoperto il cimitero dei rifiuti tra San Gemini e Montecastrilli | tre persone nei guai

Da ternitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra San Gemini e Montecastrilli sono stati scoperti un'area di discarica abusiva e tre persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti. La polizia ambientale ha individuato il sito e identificato i responsabili, che dovranno rispondere dell’illecito. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di abbandono o sulla quantità di rifiuti presenti. La scoperta ha portato all’avvio delle procedure legali contro i coinvolti.

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Tre persone sono state denunciate alla procura della Repubblica di Terni perché ritenute responsabili di abbandono dei rifiuti. L’indagine è stata portata avanti dal nucleo carabinieri forestale di Terni ed ha consentito di scoprire diversi episodi, tutti concentrati lungo la strada provinciale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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