Scoperto il cimitero dei rifiuti tra San Gemini e Montecastrilli | tre persone nei guai

Notizia in breve

Tra San Gemini e Montecastrilli sono stati scoperti un'area di discarica abusiva e tre persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti. La polizia ambientale ha individuato il sito e identificato i responsabili, che dovranno rispondere dell’illecito. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di abbandono o sulla quantità di rifiuti presenti. La scoperta ha portato all’avvio delle procedure legali contro i coinvolti.