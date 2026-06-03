Scooter fuori strada a Manfredonia morto 14enne e ferito amico di 15 anni | Impennavano senza casco

Un ragazzo di 14 anni è deceduto in un incidente con uno scooter a Manfredonia. Il veicolo si è ribaltato, probabilmente a causa di una manovra errata o di un’impennata, mentre due giovani senza casco stavano guidando. Un altro ragazzo di 15 anni è rimasto ferito nell’incidente. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla perdita del controllo dello scooter.

Un 14enne è morto in un incidente con scooter a Manfredonia (Foggia). Sarebbe stato provocato dalla velocità e da una manovra errata, forse un'impennata. Ferito anche l'amico alla guida, un 15enne. Nessuno dei due indossava il casco, riferiscono le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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