Manfredonia | motorino fuori controllo morto 14enne Un altro adolescente ferito

Un ragazzino di 14 anni è morto e un altro adolescente è rimasto ferito in un incidente a Manfredonia. I due erano a bordo di uno scooter che, secondo le prime ricostruzioni, si è schiantato contro un guardrail lungo una strada provinciale in periferia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La polizia sta indagando per chiarire come si sia verificato l’incidente e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del motorino.

Ricostruzione ancora da dettagliare. Stando a prime informazioni riportate i due adolescenti erano a bordo di uno scooter che, appunto da dettagliare, è finito contro un guardrail della strada provinciale, in periferia di Manfredonia. Da chiarire chi lo conducesse. Morto un ragazzo di 14 anni, ferito non gravemente il 15enne. Incidente in serata. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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