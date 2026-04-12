Misilmeri scontro tra scooter elettrico e auto | morto il 18enne Amedeo D'Amico ferito l’amico 14enne
A Misilmeri, lungo via Nazionale tra la città e Portella di Mare, si è verificato uno scontro tra uno scooter elettrico e un’auto. Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 18 anni e un altro di 14 anni è rimasto ferito. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.
L’incidente strale tra scooter elettrico e auto lungo via Nazionale tra Misilmeri e la frazione di Portella di Mare. Per il 18enne Amedeo D'Amico non c’è stato nulla da fare, ferito gravemente l’amico 14enne e l’uomo al volante dell’auto che si è ribaltata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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