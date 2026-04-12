Misilmeri scontro tra scooter elettrico e auto | morto il 18enne Amedeo D'Amico ferito l’amico 14enne

A Misilmeri, lungo via Nazionale tra la città e Portella di Mare, si è verificato uno scontro tra uno scooter elettrico e un’auto. Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 18 anni e un altro di 14 anni è rimasto ferito. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.