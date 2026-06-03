Un ex generale ha accusato un altro di aver gestito il governo con il supporto del Movimento 5 Stelle. La replica dell’interessato è arrivata nelle ultime ore, rispondendo alle accuse. Nel frattempo, si discute anche di come la candidatura di un nuovo movimento di centrodestra possa influenzare le prossime elezioni. Non ci sono ancora dati ufficiali sui risultati, ma l’attenzione resta alta sulle alleanze politiche e sulle dinamiche interne ai partiti.

Perché Vannacci accusa Morelli di aver governato con il M5S?. Come influirà la candidatura di Futuro Nazionale sul voto di centrodestra?. Quali errori elettorali del 2021 cita l'ex generale per criticare la Lega?. Cosa cambierà concretamente la strategia di Vannacci per le amministrative milanesi?.? In Breve Vannacci cita il fallimento elettorale del 2021 con il candidato Luca Bernardo a Milano.. Morelli è stato Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.. L'obiettivo di Futuro Nazionale è il raggiungimento della doppia cifra nei consensi.. La coalizione di centrodestra ha perso Milano al primo turno contro Beppe Sala. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Vannacci-Morelli: l’ex generale risponde alle accuse

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