L'ex generale, noto per aver attirato grandi folle e suscitato forti reazioni tra le forze politiche di destra, si trova ora al centro di numerose accuse e di un crescente numero di addii tra i suoi sostenitori più fedeli. Dopo aver ottenuto consensi e aver mobilitato una parte importante dell'elettorato, il suo ruolo si sta progressivamente indebolendo, con alcuni degli ex alleati che si sono allontanati e con le accuse che continuano a circolare intorno a lui.

Da fenomeno politico capace di riempire sale, creare comitati spontanei e mobilitare una parte della destra più arrabbiata e anti-establishment, a leader contestato soprattutto da chi gli era stato più vicino. Attorno a Roberto Vannacci si sta consumando qualcosa che va oltre le normali tensioni interne di un movimento ancora giovane e fluido. A colpire non è tanto il singolo addio, quanto la sequenza quasi ininterrotta di rotture personali, accuse pubbliche e separazioni traumatiche da parte di uomini e donne che, almeno fino a pochi mesi fa, erano considerati il cerchio magico dell’ex generale. Le parole che ritornano sono sempre le stesse. “Egoista”, “inaffidabile”, “incoerente”, “uomo solo al comando”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci perde i fedelissimi: l’ex generale nel vortice di accuse e addii

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Futuro Nazionale muove i suoi primi passi a Rimini, Luca Campisi nel partito del generale VannacciLuca Campisi: "Anche Rimini finalmente ha un suo Comitato Costituente, che nasce per dare una risposta ai tanti Riminesi delusi e che vorrebbero una...

Leggi anche: Attesa per il generale. Domenica c’è Vannacci

Vannacci egoista e incoerente. E i fedelissimi della prima ora mollano l’ex generaleL’ultimo caso in ordine di tempo, forse il più doloroso, è stato Norberto De Angelis, fondatore ed ex presidente del Mondo al contrario. Ma intanto ... repubblica.it

Sondaggi politici, volano Pd e M5s, Vannacci perde pezzi: i voti partito per partitoFratelli d'Italia è stabile, al 28,7%. Dall'ultima rilevazione quindi, non è cresciuto né ha perso voti. Il partito di Meloni mantiene una posizione di assoluto vantaggio nei consensi ma c'è un ... fanpage.it