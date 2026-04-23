Mattarella contro Vannacci è scontro sul 25 aprile | parla il generale il Colle risponde così

Il 25 aprile torna a essere al centro dell’attenzione in Italia, con eventi ufficiali e discussioni politiche che si intensificano. Questa ricorrenza, simbolo della fine della guerra e della liberazione, viene contestata da alcune figure pubbliche che esprimono opinioni divergenti. In risposta, il Quirinale ha condiviso una dichiarazione ufficiale, sottolineando il rispetto per la giornata e il valore della memoria storica. La discussione si è accesa con dichiarazioni pubbliche e interventi ufficiali.

Il 25 aprile torna al centro del dibattito pubblico italiano, tra celebrazioni ufficiali e nuove polemiche politiche. A oltre ottant’anni dalla Liberazione, la ricorrenza continua a dividere, riaccendendo il confronto su memoria storica, identità nazionale e significato della Resistenza. A far discutere è stata l’intervista rilasciata dal generale Roberto Vannacci all’agenzia Adnkronos, nella quale il leader di Futuro Nazionale ha messo in discussione l’attuale narrazione della Festa della Liberazione, invocando una rilettura più ampia e inclusiva. “Vorrei una riconciliazione vera, capace di onorare tutti i caduti”, ha dichiarato Vannacci, sottolineando come, a suo avviso, sia necessario superare le contrapposizioni tra partigiani e repubblichini perché “erano tutti figli della stessa nazione”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mattarella contro Vannacci, è scontro sul 25 aprile: parla il generale, il Colle risponde così Notizie correlate Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Come festeggio il 25 Aprile?""Il 25 aprile io festeggio San Marco, quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gli italiani, scenderemo in piazza tutti... “Cosa farò il 25 aprile”. L’annuncio a sorpresa di Vannacci: le parole del generaleA oltre ottant’anni dalla fine della guerra, il 25 aprile continua a rappresentare una data centrale ma divisiva nel dibattito pubblico italiano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il fact-checking di Vannacci e Renzi a Pulp Podcast; Attaccata dalla tv russa (Vannacci tace), Meloni si impunta sul dl Sicurezza. L’agonia della legge elettorale; Comunque vada a finire, tra Colle e Palazzo Chigi resterà un vulnus; Se Giorgia Meloni teme l’ascesa di Vannacci. Vannacci contro tutti: 25 aprile? Ecco cosa festeggio ioIl Generale Roberto Vannacci si è espresso sul 25 aprile dando alcune risposte destinate a far parlare l'ambiente politico e non solo. newsmondo.it Vannacci a Napoli: Liberazione non è unitaria, festeggio San Marco. Vandalizzata targa nuova sedeLa targa di plastica davanti alla sede di Futuro Nazionale, il movimento che fa capo al generale Roberto Vannacci, di cui oggi è prevista l'inaugurazione a Napoli alla presenza dell'europarlamentare, ... napoli.repubblica.it la Repubblica. . Al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma per la festa della Liberazione del 25 prile. Nell’occasione ha criticato la prevalenza della forza sul diritto. "Il - facebook.com facebook Piena solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli attacchi della propaganda russa. Le parole di Vladimir Solovyov sono gravi e inaccettabili. Colpire il Capo dello Stato significa colpire l'intero Paese. Da respingere senza esitazioni. x.com