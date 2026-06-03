Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra un'auto e un furgone sulla Strada Statale 223, vicino allo svincolo di Montorsaio, in provincia di Grosseto. Uno dei conducenti è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto il conducente e prestato assistenza agli altri feriti. Le condizioni di tutte e tre le persone coinvolte non sono state rese note.

Grosseto, 3 giugno 2026 – Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un’auto e un furgone avvenuto sulla Strada Statale 223, in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio (nel comune di Campagnatico, in provincia di Grosseto) in direzione sud. Per cause attualmente in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, i due veicoli sono rimasti coinvolti in una collisione che ha provocato il ferimento delle tre persone: due occupanti dell’autovettura e il conducente del furgone, tutti affidati alle cure del personale sanitario. Il conducente del furgone, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’urto, è stato estratto dai vigili del fuoco e successivamente affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra auto e furgone, tre feriti. Uno dei conducenti è rimasto incastrato

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SCONTRO FRA CAMION E FURGONE FRIGO: MORTO UN 48ENNE UDINESE, GRAVE UN TREVIGIANO | 15/04/2026

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