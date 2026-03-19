Pomarance | scontro frontale auto-furgone Feriti i conducenti uno è grave

Oggi pomeriggio a Pomarance si è verificato un incidente sulla Strada Comunale di Cerreto-Canova, coinvolgendo un'auto e un furgone. I conducenti dei veicoli sono rimasti feriti, con uno di loro in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione e i rilievi.

POMARANCE (PISA) – Incidente stradale oggi, 19 marzo 2026, sulla Strada Comunale di Cerreto-Canova, nel Comune di Pomarance. Nello scontro frontale sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone che trasportava materiale edile. Feriti i due conducenti. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre una delle due persone dall’abitacolo, che poi è stata trasferita all’ospedale con Elisoccorso Pegaso.Sul posto la Misericordia di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e i Carabinieri di Larderello per i rilievi di loro competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pomarance: scontro frontale auto-furgone. Feriti i conducenti, uno è grave Articoli correlati Scontro fra auto e furgone a Pomarance, due feritiPomarance (Pisa), 19 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina a Pomarance, intorno alle 11,30 sulla strada comunale di Cerreto-Canova. Scontro frontale tra due auto. Conducenti feritiUn boato improvviso, le lamiere che si accartocciano e un’auto che vola fuori strada, finendo nel campo a lato della carreggiata. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pomarance scontro frontale auto furgone... Violento scontro tra auto e furgone, due feritiPOMARANCE: Intervento dei Vigili del fuoco per estrarre uno dei due conducenti dall'abitacolo: l'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso ... toscanamedianews.it Scontro fra auto e furgone a Pomarance, due feritiFrontale tra i due veicoli, uno dei due conducenti portato all’ospedale con l’elisoccorso regionale Pegaso ... msn.com