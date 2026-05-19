Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente tra due automobili si è verificato a Macerata Feltria, provocando l’intervento dei soccorsi. Uno dei conducenti è rimasto incastrato all’interno del veicolo, mentre l’altro è uscito incolume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e gestendo la viabilità della zona.

Macerata Feltria (Pesaro Urbino), 19 maggio 2026 – Uno schianto a metà giornata, due conducenti coinvolti e uno di loro rimasto bloccato nell’abitacolo. È successo poco dopo le 12 in via Gramsci, a Macerata Feltria, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale per un incidente stradale. La squadra ha lavorato per estrarre uno dei due automobilisti coinvolti, rimasto all’interno del mezzo dopo l’impatto. Una volta liberato, il conducente è stato affidato al personale sanitario intervenuto sul posto per le prime cure e gli accertamenti, ma non verserebbe in gravi condizioni. In via Gramsci sono arrivati anche i carabinieri, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra due auto, uno dei conducenti resta incastrato

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Investimento pedone quando è colpa del conducente e quando del pedone

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