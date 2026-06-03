Scontro sulle nomine in Procura | Libera con la Pm Ronchi

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procedura di selezione per il nuovo procuratore aggiunto di Bologna ha escluso la magistrata Beatrice Ronchi. La decisione ha suscitato proteste da parte di Libera Emilia-Romagna, che ha contestato l’esclusione.

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È polemica sulle procedura di selezione per il nuovo procuratore aggiunto di Bologna. A far discutere è l’esclusione della Pm Beatrice Ronchi, decisione contestata da Libera Emilia-Romagna. L’associazione, attraverso i suoi referenti regionali, Manuel Masini e Sofia Nardacchione, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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