Scontro sulle nomine in Procura | Libera con la Pm Ronchi
La procedura di selezione per il nuovo procuratore aggiunto di Bologna ha escluso la magistrata Beatrice Ronchi. La decisione ha suscitato proteste da parte di Libera Emilia-Romagna, che ha contestato l’esclusione.
È polemica sulle procedura di selezione per il nuovo procuratore aggiunto di Bologna. A far discutere è l’esclusione della Pm Beatrice Ronchi, decisione contestata da Libera Emilia-Romagna. L’associazione, attraverso i suoi referenti regionali, Manuel Masini e Sofia Nardacchione, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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