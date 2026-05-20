Caso Mps la Giunta della Camera avvierà un’interlocuzione con la procura sulle chat con i parlamentari

Da lanotiziagiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di avviare un confronto con la procura riguardo alle chat scambiate tra alcuni parlamentari e un ex dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La questione si collega alle indagini sulla scalata di un istituto di credito a Mediobanca, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai messaggi scambiati e alle eventuali implicazioni. La decisione si inserisce in un procedimento volto a verificare eventuali irregolarità nelle comunicazioni tra i rappresentanti politici e i soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Giunta per le autorizzazioni della Camera prova a dare una svolta alla questione delle chat dei parlamentari con un ex dirigente del Mef sull’inchiesta riguardante la scalata di Mps a Mediobanca. L’Ufficio di presidenza della Giunta ha accettato la proposta del presidente Devis Dori di “avviare interlocuzioni con la procura di Milano per avere alcuni chiarimenti sull’istanza trasmessa”, come comunicato dallo stesso presidente. Dori spiega che l’obiettivo è quello di “ sapere, tra le altre cose, se le comunicazioni astrattamente riferibili a parlamentari sono state effettivamente inserite nella copia fine e consegnate agli inquirenti e come sono stati usati i filtri mediante parole chiave, per comprendere se il parlamentare era effettivamente un interlocutore o era solamente citato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

caso mps la giunta della camera avvier224 un8217interlocuzione con la procura sulle chat con i parlamentari
© Lanotiziagiornale.it - Caso Mps, la Giunta della Camera avvierà un’interlocuzione con la procura sulle chat con i parlamentari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il caso Mps arriva in Parlamento: la procura vuole vedere le chat di 9 deputati e senatori

Leggi anche: Caso Mps, sulle chat frenata pure al Senato: il dossier rinviato di una settimana

caso mps caso mps la giuntaCaso Mps, la Giunta della Camera avvierà un’interlocuzione con la procura sulle chat con i parlamentariLa Giunta per le autorizzazioni della Camera avvierà delle interlocuzioni con la procura sul caso delle chat dei parlamentari su Mps. lanotiziagiornale.it

caso mps caso mps la giuntaMps: Dori (Giunta Camera), avvieremo interlocuzione con la Procura di Milano'Parlamentari interlocutori in chat o solamente citati?' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - 'In merito al caso Mps l'ufficio di ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web