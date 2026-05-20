Caso Mps la Giunta della Camera avvierà un’interlocuzione con la procura sulle chat con i parlamentari
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di avviare un confronto con la procura riguardo alle chat scambiate tra alcuni parlamentari e un ex dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La questione si collega alle indagini sulla scalata di un istituto di credito a Mediobanca, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai messaggi scambiati e alle eventuali implicazioni. La decisione si inserisce in un procedimento volto a verificare eventuali irregolarità nelle comunicazioni tra i rappresentanti politici e i soggetti coinvolti.
La Giunta per le autorizzazioni della Camera prova a dare una svolta alla questione delle chat dei parlamentari con un ex dirigente del Mef sull’inchiesta riguardante la scalata di Mps a Mediobanca. L’Ufficio di presidenza della Giunta ha accettato la proposta del presidente Devis Dori di “avviare interlocuzioni con la procura di Milano per avere alcuni chiarimenti sull’istanza trasmessa”, come comunicato dallo stesso presidente. Dori spiega che l’obiettivo è quello di “ sapere, tra le altre cose, se le comunicazioni astrattamente riferibili a parlamentari sono state effettivamente inserite nella copia fine e consegnate agli inquirenti e come sono stati usati i filtri mediante parole chiave, per comprendere se il parlamentare era effettivamente un interlocutore o era solamente citato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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