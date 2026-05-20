Caso Mps la Giunta della Camera avvierà un’interlocuzione con la procura sulle chat con i parlamentari

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di avviare un confronto con la procura riguardo alle chat scambiate tra alcuni parlamentari e un ex dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La questione si collega alle indagini sulla scalata di un istituto di credito a Mediobanca, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai messaggi scambiati e alle eventuali implicazioni. La decisione si inserisce in un procedimento volto a verificare eventuali irregolarità nelle comunicazioni tra i rappresentanti politici e i soggetti coinvolti.

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