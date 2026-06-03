A meno di un giorno dalle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica, Adriana Poli Bortone critica il discorso del Quirinale, definendolo “fazioso e lacunoso”. La senatrice afferma che nel messaggio è stata cancellata la figura di Meloni, senza fornire dettagli aggiuntivi. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sulle interpretazioni del 2 Giugno e sui contenuti ufficiali trasmessi.

«Faziosa e soprattutto lacunosa». A quasi ventiquattro ore dalle celebrazioni per gli ottant'anni della Repubblica, Adriana Poli Bortone affida a due aggettivi una bocciatura senza appello del monologo con cui Paola Cortellesi ha aperto "I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum", il grande spettacolo andato in scena in piazza del Quirinale e trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione. Una serata solenne, chiusura delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In prima fila il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Scontro sul 2 Giugno, Poli attacca il Quirinale: «Monologo fazioso e lacunoso, Meloni cancellata»

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