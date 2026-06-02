Durante una dichiarazione, la premier ha definito “vergognoso” il fatto che alcuni rappresentanti italiani abbiano proposto di abolire la parata del 2 giugno. Ha aggiunto che, secondo loro, si tratta di una celebrazione superata, ma ha ribadito che questa ricorrenza rappresenta un momento importante. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui nomi o le posizioni di chi ha avanzato questa proposta.

«Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 Giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nel dibattito sulla parata che accompagna le celebrazioni della Festa della Repubblica. «Celebra l'identità della nazione» Secondo la premier, il significato della ricorrenza va ben oltre l'aspetto cerimoniale. «Io credo che la Festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale: celebrano l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Parata del 2 Giugno, Meloni attacca: «Chiederne l'abolizione è vergognoso»

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