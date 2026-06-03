Paola Cortellesi in piazza del Quirinale per il 2 giugno | il monologo sul voto delle donne ha conquistato tutti

Paola Cortellesi ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno in piazza del Quirinale, dedicando il suo intervento a un monologo sul voto femminile del 1946 e sulle donne protagoniste della Repubblica. La comica ha parlato dell’importanza del referendum e del ruolo delle donne nel processo di ricostruzione democratica, ricevendo applausi dal pubblico presente. La sua esibizione ha aperto le commemorazioni ufficiali della giornata.

Paola Cortellesi apre le celebrazioni del 2 giugno con un monologo sul referendum del 1946 e le protagoniste della Repubblica. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana hanno trovato uno dei loro momenti più significativi nello spettacolo “I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum”, andato in scena in Piazza del Quirinale a Roma e trasmesso in diretta su Rai 1 ed Eurovisione. L’evento ha unito istituzioni e cultura in una narrazione condivisa della storia democratica del Paese. Ad aprire gli interventi artistici è stata Paola Cortellesi, con un monologo dedicato al primo voto delle donne nel 2 giugno 1946 e al ruolo delle partigiane e delle Costituenti nella nascita della Repubblica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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