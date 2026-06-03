Tra il 1945 e il 1948 si sono verificati scontri tra lo Stato e l'intelligence italiana, con ingerenze di spie e agitatori provenienti da Russia, Regno Unito, Stati Uniti, gruppi sionisti e Jugoslavia. Lo storico ha descritto come in questo periodo siano emersi tentativi di destabilizzazione e trame oscure legate al referendum del 1946. Le indagini e le rivelazioni sui fatti di quegli anni continuano a essere oggetto di analisi.

Le scoperte non finiscono mai. Fatto il referendum il 2 giugno e fatta la Repubblica ecco apparire fin dall'estate del 1946 tentativi di destabilizzazione, trame oscure, cunicoli segreti, per dirla con una metafora, da cui potevano spuntare armati gli agenti dell'eversione. Tante le attività occulte mai rivelate dietro le verità più note: ora le prime vengono raccontate da Aldo Giannuli - politologo e storico noto per i suoi studi sulla strategia della tensione e sull'intelligence - nel libro Ombre sulla Repubblica (Ponte alle Grazie) . Dove ha reperito le notizie sulla variegata congerie di tentati smottamenti e di possibili colpi di Stato all'alba dell'Italia repubblicana? Parla di "guerra civile latente" tra la fine del conflitto mondiale e il 1948, destinata a sfociare poi nella guerra fredda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Scontro segreto fra Stato e intelligence italiana tra il 1945 e il 1948: ingerenze di spie e agitatori russi, inglesi, americani, sionisti e jugoslavi

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