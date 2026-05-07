L’alba della Repubblica 1945-1948 | Aldo Giannuli e le storie oscure dell’Italia costituente

Un nuovo libro analizza le vicende dell’Italia tra il 1945 e il 1948, periodo che ha portato alla nascita della Repubblica. L’autore, storico e accademico, approfondisce le storie meno note legate a quegli anni, cercando di spiegare come gli eventi di quel periodo abbiano influenzato il Paese nel tempo. Il testo non si limita a ricostruire i fatti, ma si interroga sulle conseguenze durature di quel periodo di transizione.

Ci sono libri di storia che ricostruiscono una sequenza di fatti, e ce ne sono altri che tentano qualcosa di più ambizioso: spiegare perché un paese, a distanza di decenni, continui a portarsi addosso i segni del proprio atto di nascita. L’alba della Repubblica. 1945-1948: l’imprinting della nuova Italia di Aldo Giannuli appartiene nettamente alla seconda categoria. Non è un semplice volume sul dopoguerra italiano, né una cronaca del passaggio dalla monarchia alla Repubblica, né una rassegna dei lavori della Costituente. È, piuttosto, un grande saggio interpretativo che assume quel triennio come la matrice profonda dell’Italia contemporanea:...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “L’alba della Repubblica 1945-1948”: Aldo Giannuli e le storie oscure dell’Italia costituente Notizie correlate Italia 1945-1948: la verità sulla guerra civile mai avvenuta?? Cosa sapere Lo storico Giannuli analizza le tensioni politiche in Italia tra il 1945 e il 1948. "Festa della Costituzione - 80° anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente"In occasione dell'80° Anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, l'associazione giovanile Generatio PRS ODV, con la collaborazione...