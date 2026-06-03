Scontro nucleare | Trump sfida il piano di difesa di Macron in Europa

Trump ha criticato il piano di difesa nucleare europeo proposto dal presidente francese, sfidando la strategia di Macron. La discussione riguarda chi avrà il controllo delle testate nucleari in caso di conflitto nel continente. La disputa si concentra anche sull’impatto di questa posizione sulla sovranità militare francese e sulla possibilità di un’alleanza nucleare più autonoma rispetto alle decisioni statunitensi. La questione rimane aperta senza risposte definitive sulle future decisioni militari in Europa.

Chi deciderà l'uso delle testate nucleari in caso di conflitto europeo? Come influenzerà la strategia di Trump la sovranità militare della Francia? Perché la Polonia sta scegliendo il modello americano rispetto a Parigi? Quali paesi uniranno il proprio cielo ai vettori atomici degli Stati Uniti??? In Breve Parigi punta su 300 testate nucleari e il supporto di 9 nazioni europee. La Polonia chiede l'ingresso di caccia F-35 e vettori americani nel proprio cielo. Germania . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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DIETRO LA GUERRA IN IRAN CÈ LA SFIDA ECONOMICA E GLOBALE TRA USA E CINA - con Francesco Carrino

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