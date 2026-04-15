I funzionari europei stanno elaborando un piano di emergenza per rafforzare la difesa del continente nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero di lasciare l’Alleanza Atlantica. Il progetto mira a creare una strategia autonoma di sicurezza e difesa, pronta a essere attivata in situazioni di crisi. La mossa nasce dalla preoccupazione che un possibile allontanamento degli Stati Uniti possa indebolire la capacità di risposta europea.

I funzionari europei stanno lavorando a un piano strategico di emergenza per garantire la difesa del Vecchio Continente qualora gli Stati Uniti decidessero di abbandonare l’Alleanza Atlantica. Questo progetto, che ha preso il nome di Nato Europea, punta a utilizzare le infrastrutture militari già operative e a integrare i mezzi di difesa americani con quelli locali, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di nazioni europee nei ruoli di comando e controllo. La necessità di una risposta autonoma è emersa con forza a seguito delle minacce avanzate da Donald Trump riguardo al possibile ritiro delle forze statunitensi dall’Europa o al mancato intervento in caso di aggressioni al continente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, piano d’emergenza: nasce la difesa autonoma contro Trump

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Asse Roma-Berlino: il piano per un’Europa forte e autonomaAndrea Lindholz, vicepresidente del Bundestag, ha tracciato le linee guida di Berlino per un’Europa più coesa e meno dipendente.

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