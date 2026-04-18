Scontro nucleare | l’Iran sfida Trump sul controllo dell’uranio

L'Iran ha ribadito di non voler consegnare il proprio uranio arricchito a entità esterne, in un momento di tensione diplomatica con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri ha dichiarato che il Paese intende mantenere il controllo delle proprie scorte nucleari senza cedere a pressioni esterne. La questione sta attirando l’attenzione internazionale e alimenta il confronto tra Teheran e Washington.

La gestione delle scorte nucleari di Teheran è al centro di un acceso confronto diplomatico dopo che il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Baqaei, ha ribadito la ferma volontà del Paese di non cedere il proprio uranio arricchito a entità esterne. La dichiarazione, rilasciata attraverso i canali della televisione statale, smentisce categoricamente le recenti asserzioni formulate da Trump tramite Truth Social, il quale aveva ipotizzato un consenso verso la cessione di tali materiali. Lo scontro sulle risorse atomiche tra Washington e Teheran. Il punto di rottura tra le due amministrazioni riguarda la destinazione finale del materiale radioattivo prodotto in Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro nucleare: l’Iran sfida Trump sul controllo dell’uranio Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran Notizie correlate Scontro nucleare: Trump blocca l’uranio iraniano, la tregua tremaLa fragile tregua tra Washington e Teheran vacilla sotto il peso di una divergenza radicale sulla gestione delle scorte nucleari iraniane, a meno di... Trump-Iran, scontro sul nucleare: la linea rossa Usa e le accuse di Teheran(Adnkronos) – Lo scontro sull'uranio arricchito rischia già di far saltare la tregua tra Stati Uniti e Iran. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Uranio arricchito, l'accordo fantasma fa tremare la tregua Usa-Iran: Trump contro Teheran; Il nodo nucleare nei nuovi colloqui Usa-Iran in Pakistan e altre notizie interessanti; Iran, Israele e Usa: dalla rivoluzione del 1979 alla guerra aperta; Trump contro Meloni: Scioccato da lei, pensavo avesse coraggio. L’Iran con l’arma nucleare farebbe saltare in aria l’Italia, non le interessa. Usa-Iran, Teheran offre stop di 5 anni al nucleare ma Trump rifiuta: scontro sulla durataL'Iran, nei negoziati che si sono svolti a Islamabad, ha proposto agli Stati Uniti di sospendere per cinque anni l'arricchimento ... iltempo.it Hormuz, pressing saudita su Trump: negoziati con l’Iran in stalloRiad teme un effetto domino sulle rotte energetiche e spinge Washington a tornare al dialogo. Intanto Teheran respinge le richieste sul nucleare, mentre si moltiplicano i tentativi di mediazione inter ... panorama.it Scontro senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni In un’intervista al Corriere della Sera, Trump attacca duramente la premier italiana: “Lei è quella che è inaccettabile. Non le importa se l’Iran abbia un’arma nucleare.” “Non ha coraggio e - facebook.com facebook Il 26 aprile 1986 il mondo si svegliò con la notizia del disastro di Chernòbyl, il più grave incidente nucleare della storia. A 40 anni di distanza l'associazione Chernòbyl Alto Adige propone uno spettacolo di sensibilizzazione. x.com