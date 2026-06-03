Nella notte, sulla strada 73 a Molin Nuovo, un'auto è uscita di strada, ferendo un uomo di 27 anni. Le cause della perdita di controllo non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’auto e lo hanno trasportato in ospedale. La Polizia ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Cosa ha causato la perdita di controllo della vettura durante la notte? Come sono intervenute le squadre di soccorso per gestire l'emergenza? Quali sono le condizioni cliniche attuali del conducente ferito? Perché quel tratto della statale 73 è considerato così pericoloso??? In Breve Sinistro avvenuto mercoledì poco dopo la mezzanotte sulla statale 73 Soccorso coordinato dal 118 Asl Toscana sud est con Croce Bianca del Tegoleto Attivata automedica da Arezzo per il trasporto i . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro notturno sulla 73: 27enne ferito dopo l’incidente a Molin Nuovo

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Scontro a Fornelli: sei feriti, muore un 27enne, giovane in gravi condizioni

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Si parla di: Auto esce di strada sulla SS73 a Molin Nuovo: ferito un giovane di 27 anni; Incidente a Molin Nuovo, ferito un 27enne.