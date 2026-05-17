Nella notte sulla Statale 90 a Foggia si è verificato uno scontro tra due auto, provocando cinque feriti. Le vetture sono rimaste coinvolte in un impatto violento, che ha richiesto l'intervento dei soccorritori. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente e sulla dinamica dello scontro. Al momento, non ci sono dettagli sulle condizioni cliniche dei feriti.

? Domande chiave Come sono rimasti le condizioni cliniche dei cinque feriti?. Cosa ha causato l'impatto violento tra le due vetture?. Perché quel tratto della Statale 90 è considerato così pericoloso?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla dinamica dell'incidente?.? In Breve Scontro avvenuto intorno alle ore 3:00 al chilometro 80+500 della Statale 90.. Intervento sul posto del 118 e della polizia stradale di San Severo.. Il Radiomobile di Foggia coordina le indagini sulla dinamica del sinistro.. Sicurezza stradale sotto esame per i rischi notturni nell'agro foggiano.. Cinque persone sono finite sotto le cure dei sanitari dopo un violento scontro tra due auto avvenuto nella notte lungo la Statale 90, nel territorio di Foggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, scontro notturno sulla Statale 90: 5 feriti dopo il botto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Foggia, incidente stradale di viale Di Vittorio: la vittima è una donna di 77 anni

Sullo stesso argomento

Incidente stradale nella notte, a Foggia: violento impatto tra due auto e 5 feriti sulla Statale 90È di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto, nella notte, lungo la Statale 90, a Foggia.

Benevento, scontro tra auto sulla Statale 90 bisTempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale senza gravi conseguenze per le persone questo pomeriggio sulla strada statale 90 bis in territorio...

Scontro fra due auto nella notte, cinque feritiUn impatto violento fra due auto, intorno alle 3 della notte. E' accaduto sulla Statale 90, in agro di Foggia. Cinque i feriti. Sul posto, oltre al personale del 118, sono sono intervenuti gli agenti ... rainews.it

Foggia, incidente sulla SS89: auto contro un cinghiale, conducente illesaSulla statale 89 una giovane automobilista resta illesa dopo l’impatto con un cinghiale che muore nell’incidente. trmtv.it