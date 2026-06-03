Scontro in galleria sulla Statale 650 | auto contro le mura miracolo

Notizia in breve

Un'auto si è schiantata contro le mura di una galleria sulla Statale 650, con conseguente danno alle pareti. L’incidente ha provocato danni, ma l’automobilista è rimasto illeso. Le cause precise della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento. Non sono state riportate altre persone coinvolte o ferite. La galleria è stata temporaneamente chiusa per i controlli e i rilievi di legge.