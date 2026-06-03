Scontro in galleria sulla Statale 650 | auto contro le mura miracolo
Un'auto si è schiantata contro le mura di una galleria sulla Statale 650, con conseguente danno alle pareti. L’incidente ha provocato danni, ma l’automobilista è rimasto illeso. Le cause precise della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento. Non sono state riportate altre persone coinvolte o ferite. La galleria è stata temporaneamente chiusa per i controlli e i rilievi di legge.
Come ha fatto l'automobilista a sopravvivere all'impatto contro le mura?. Quali sono state le cause esatte della perdita di controllo?. Cosa si rischia per la stabilità strutturale della galleria dopo l'urto?. Chi ha coordinato le operazioni di soccorso sul tratto della 650?.? In Breve Incidente avvenuto mercoledì 3 giugno 2026 intorno alle ore 9:00.. Intervento coordinato dai vigili del fuoco di Isernia e carabinieri di Pescolanciano.. Necessaria rimozione del mezzo tramite soccorso stradale dopo l'impatto.. Necessità di monitorare le pareti della galleria Sella Venditto per la sicurezza.. Scontro contro le mura della galleria Sella Venditto: automobilista salvo dopo l’impatto sulla Statale 650. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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