Schianto in galleria sulla Statale 36 | auto distrutta conducente miracolosamente quasi illeso

Questa mattina, poco prima dell'alba, si è verificato un incidente lungo la strada Statale 36, in una galleria tra le località di Bellano e Abbadia Lariana, in direzione sud. Un’auto è finita fuori strada, distrutta nell’impatto, ma il conducente è uscito con ferite lievi o nulle. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’automobilista e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per i rilievi e la rimozione del veicolo.

Brutto incidente questa mattina lungo la strada Statale 36 poco prima dell'alba di oggi, giovedì 16 aprile, in una galleria della tratta BellanoAbbadia Lariana, in direzione sud (Lecco). Per ragioni in corso di accertamento, si sono scontrati un'auto e un camion: la vettura ha riportato dei.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Violento schianto tra camion e auto lungo la Statale 36 a lago: vettura distruttaViolento schianto tra un camion e un'auto lungo la Statale 36 a lago, con la vettura andata distrutta e il conducente uscito miracolosamente illeso. Leggi anche: Schianto tra auto sulla Statale 36 a lago: coinvolte due donne, soccorsi all'opera Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iseo, schianto sulla Sp510: camion danneggia la galleria Montecognolo. Traffico deviato per i lavori di ripristino; Camion sbanda e si schianta in galleria: traffico nel caos sulla Provinciale - BresciaToday; Incidente col camion in galleria: caos sulla Sebina, chiusa la strada in direzione Valle Camonica; Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14: morta donna, 3 feriti tra cui un bimbo. Ennesimo schianto sotto la galleria del Montagnolo ad AnconaLa viabilità sulla Statale 16, tra il capoluogo regionale e Falconara Marittima, segnata da incidenti e disagi per i cantieri ... rainews.it Schianto sulla SS36: auto rovesciata, code infinite intorno a LeccoUn'auto sbatte all'uscita della galleria del Monte Barro: due uomini coinvolti, soccorsi al lavoro. La statale si paralizza, code a catena su tutte le alternative ... leccotoday.it SCHIANTO MORTALE TRA FURGONE E CAMION, CHI È LA VITTIMA E COSA È SUCCESSO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/schianto-mortale-furgone-camion-chi-e-vittima-cosa- - facebook.com facebook Schianto mortale sull’auto rubata a Uta, rintracciato il terzo ragazzo: «Sotto shock dopo la tragedia» x.com