Scontro auto-moto un 56enne all' ospedale

Un uomo di 56 anni è stato trasportato in ospedale dopo uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto oggi alle 18 nel comune di Terranuova Bracciolini.

Incidente tra un'auto e una moto nel comune di Terranuova Bracciolini. E' accaduto oggi, 3 giugno, alle ore 18.21. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Misericordia della Valdambra e le forze dell'ordine. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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