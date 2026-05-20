Scontro auto-moto a Castano Primo nel Milanese due feriti gravissimi | un 56enne e una 58enne in ospedale

Un incidente tra un'auto e una moto è avvenuto a Castano Primo, nel Milanese, provocando il ferimento di due persone. Un uomo di 56 anni e una donna di 58 sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi. La collisione si è verificata in una zona trafficata della città, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulla dinamica esatta dello scontro. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

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Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente a Castano Primo (Milano). Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite due persone: un uomo di 56 anni e una donna di 58 che ora sono ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mystery of the Wentworth Castle (1940) A Mr. Wong Mystery - Directed by William Nigh Sullo stesso argomento Pergine, violento scontro auto-moto: due feriti gravi in ospedale? Cosa sapere Scontro tra auto e moto a Pergine il 24 aprile ferisce due persone. Incidente sul Romito, scontro tra camper e moto: due feriti gravissimiÈ di un uomo e una donna in gravissime condizioni il bilancio di un incidente stradale avvenuto sul Romito, poco dopo la Cala del Leone, nella tarda... Scontro auto-moto a Castano Primo nel Milanese, due feriti gravissimi: un 56enne e una 58enne in ospedaleSecondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 16:30 di questo pomeriggio lungo la strada provinciale 34dir all'altezza di Castano Primo (Milano) quando ... fanpage.it Doppio incidente a Castano Primo: prima un ribaltamento, poi scontro tra auto e motoDue incidenti nel giro di poche ore a Castano Primo: cinque persone coinvolte, due feriti trasportati in ospedale, uno con l’elisoccorso al San Carlo di Milano. legnanonews.com