Scontro fra auto all’alba alle porte del paese un 56enne è grave in ospedale

Alle prime ore del mattino, poco prima delle 4,50, si è verificato un incidente stradale alle porte di Arnesano, coinvolgendo due veicoli. Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, che hanno effettuato i rilievi e assistito le persone coinvolte. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

ARNESANO – Un violento impatto stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia poco prima delle 4,50 di questa mattina, alla periferia di Arnesano.L’incidente si è verificato, per la precisione, lungo la strada provinciale 225, nel tratto che incrocia via Maria Caniglia, dove due automobili.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Scontro fra auto e microcar, grave minorenne. Trasportata con l'elisoccorso in ospedaleUn incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le ore 8, in via Biturgense, all'intersezione con via San Biagio,a Città di Castello. Grave scontro fra auto e scooter, giovanissimo cade sull'asfalto: portato in ospedaleUn grave scontro stradale si è verificato stamattina e un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in ospedale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro fra auto all’alba alle porte del paese, un 56enne è grave in ospedale; Scontro tra un bus (che non si ferma) e un'auto all'incrocio tra viale Gabriele d'Annunzio e via Italica a causa del restringimento [FOTO]; Tragico scontro all'incrocio fra auto e moto: muore un ravennate; Spaventoso incidente in corso Potenza: violento scontro tra auto, abbattuto anche un semaforo. Paura in tangenziale Nord, Scontro tra due auto, una prende fuocoPaura questa mattina in tangenziale Nord, all'altezza dello svincolo per la Crocetta e quello per l'aeroporto (8 e 9), direzione Reggio. Dopo uno scontro tra due auto, una delle due ha preso fuoco. Pe ... gazzettadiparma.it Scontro violento tra auto e scooter, grave un 17enneCOPERTINO (Lecce) - Scontro tra auto e scooter e un 17enne finisce in ospedale in gravi condizioni. È accaduto nella notte a Copertino, intorno alle 2.30, in ... corrieresalentino.it Marsala, bilancio e DUP diventano terreno di scontro politico a poche settimane dal voto #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Il duro scontro tra Francesca e Marco non è passato inosservato: gli animi si sono scaldati e la Casa si è spaccata... #GFVIP x.com