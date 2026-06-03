Quattro persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di un imprenditore di 58 anni, avvenuta nel febbraio 2026 nel Napoletano. Le autorità hanno fermato gli indagati con l'accusa di sequestro di persona e omicidio. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sulle circostanze che hanno portato alla sparizione dell'uomo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle caratteristiche delle persone coinvolte o sulle eventuali prove raccolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La svolta nelle indagini su Francesco Vorraro. Arriva un importante sviluppo nell’inchiesta sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore di 58 anni originario di Somma Vesuviana (Napoli), di cui si sono perse le tracce dal 9 febbraio 2026. Quattro persone, tra i 32 e i 34 anni, sono state fermate con accuse molto gravi: sequestro di persona a scopo di estorsione con aggravante mafiosa, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Il fermo disposto dalla Direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento è stato eseguito nella notte dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, su disposizione urgente del pubblico ministero Giuseppe Visone della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scomparsa imprenditore nel Napoletano: fermate quattro persone per sequestro e omicidio

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