Imprenditore scomparso quattro persone fermate per sequestro di persona e occultamento di cadavere

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona e occultamento di cadavere nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di un imprenditore di 58 anni, avvenuta il 9 febbraio 2026. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e notificato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le autorità proseguono le indagini senza ulteriori dettagli disponibili.

In quattro sono stati sottoposti a un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli e notificato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata sulle indagini sull'imprenditore 58enne Francesco Vorraro, scomparso dal 9 febbraio 2026.I reati contestati sono sequestro di persona. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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