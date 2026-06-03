Un ragazzo di Manfredonia è scomparso, secondo quanto riferito dalla preside della scuola secondaria di primo grado. La dirigente scolastica ha dichiarato che gli insegnanti e gli studenti sono sconvolti e che il giovane era considerato un ragazzo rispettoso e benvoluto. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze della scomparsa. La scuola ha attivato procedure di supporto per studenti e personale coinvolto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Lo ha detto all'ANSA Lara Vinciguerra, dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado 'Giantommaso Giordani' di Manfredonia (Foggia) frequentata da Antonio Sinisi, il ragazzino di 14 anni morto nell'incidente avvenuto nella serata di ieri alla periferia del comune foggiano mentre era in sella ad un motociclo guidato da un amico 15enne rimasto ferito.Antonio frequentava la terza D e i compagni di classe hanno questa mattina deposto dei fiori sul suo banco che hanno ricoperto di frasi, così come la sua sedia. Hanno anche affisso un cartellone pieno di frasi. "Eri un ragazzo brillante ed indimenticabile, ma la tua assenza ora ci ha spezzato il cuore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scomparsa di Antonio a Manfredonia, la Preside: “Sconvolti, era un bravo ragazzo”

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