Aveva buoni voti era un bravo ragazzo 15enne uccide compagno di scuola di 13 anni in Argentina

A San Cristóbal, nella provincia di Santa Fe, un ragazzo di 15 anni ha sparato e ucciso un compagno di 13 anni all’interno della scuola 'Mariano Moreno'. La polizia ha arrestato il giovane, che avrebbe sparato con una pistola. La vittima è deceduta sul posto, mentre gli agenti stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La scuola è stata immediatamente chiusa e sono stati avviati i rilievi.

Tragedia a San Cristóbal, nella provincia di Santa Fe: un adolescente ha ucciso un compagno di 13 anni a colpi di pistola nella scuola 'Mariano Moreno'. Altri due studenti feriti. Pare che l'aggressore fosse bullizato e aveva problemi familiari, ma era considerato un "bravo studente" anche se "introverso". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Ragazzo di 15 anni entra in una scuola in Argentina e uccide a colpi di fucile un 13enne: "L'arma nascosta nella custodia della chitarra" Sparatoria in una scuola in Argentina: 15enne uccide un tredicenne, otto feriti. Un collaboratore scolastico ferma l’aggressoreUn quindicenne ha sparato in una scuola argentina uccidendo un tredicenne e ferendo otto compagni. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Referendum giustizia: la mappa del voto e dell'affluenza nei quartieri di Genova; Referendum, il No vince ma si ferma al 51,7 per cento, il Sì conquista Città di Castello e Spoleto; L'affluenza record al referendum, l'ultimatum di Trump, Poste vuole Tim; Il secondo turno delle elezioni locali in Francia è stato una vittoria per i Socialisti. Aiuti in cambio di voti, c’è un altro caso: Mi ha messo in tasca 50 euro e mi ha portato al seggioLe indagini delegate ai carabinieri sono andate avanti per mesi nel silenzio, finché i due si sono rivolti a Report, facendo scoppiare lo scandalo. Dopo la rivelazione Luciano Mobiglia, un ex ... lastampa.it ADDIO AL GRANDE BOMBER BEPPE SAVOLDI Napoli. Beppe SAVOLDI aveva 79 anni. Il 16 gennaio 1968 Corrado Ferlaino fu nominato presidente del Napoli al posto di Corcione. Durante la sua gestione, il Napoli ottenne una serie di buoni piazzamenti. Il facebook