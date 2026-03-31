Aveva buoni voti era un bravo ragazzo 15enne uccide compagno di scuola di 13 anni in Argentina

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Cristóbal, nella provincia di Santa Fe, un ragazzo di 15 anni ha sparato e ucciso un compagno di 13 anni all’interno della scuola 'Mariano Moreno'. La polizia ha arrestato il giovane, che avrebbe sparato con una pistola. La vittima è deceduta sul posto, mentre gli agenti stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La scuola è stata immediatamente chiusa e sono stati avviati i rilievi.

Tragedia a San Cristóbal, nella provincia di Santa Fe: un adolescente ha ucciso un compagno di 13 anni a colpi di pistola nella scuola 'Mariano Moreno'. Altri due studenti feriti. Pare che l'aggressore fosse bullizato e aveva problemi familiari, ma era considerato un "bravo studente" anche se "introverso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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