Scivola lungo le sponde del fiume Tusciano | salvata una donna dal Soccorso Alpino

Da salernotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri sera, intorno alle 21, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è intervenuto ad Acerno su richiesta del 118 di Salerno per soccorrere una donna caduta in un’area impervia lungo le sponde del fiume Tusciano. La donna è stata recuperata e portata in salvo. Non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause della caduta.

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Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 21, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania (CNSAS) è intervenuto nel comune di Acerno, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno, per soccorrere una donna precipitata in un’area particolarmente impervia. Sul posto sono state. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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