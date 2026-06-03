Scivola lungo le sponde del fiume Tusciano | salvata una donna dal Soccorso Alpino

Ieri sera, intorno alle 21, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania è intervenuto ad Acerno su richiesta del 118 di Salerno per soccorrere una donna caduta in un’area impervia lungo le sponde del fiume Tusciano. La donna è stata recuperata e portata in salvo. Non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause della caduta.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 21, il Soccorso Alpino e Speleologico Campania (CNSAS) è intervenuto nel comune di Acerno, su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno, per soccorrere una donna precipitata in un’area particolarmente impervia. Sul posto sono state. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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