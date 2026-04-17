Inciampa durante l' escursione in Costa d' Amalfi | donna salvata dal Soccorso Alpino

Oggi, lungo il sentiero che collega Bomerano a Furore in Costa d'Amalfi, una donna è caduta durante un'escursione. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel pomeriggio per assisterla e portarla in salvo. L'operazione ha coinvolto i tecnici specializzati che hanno raggiunto il luogo e prestato i soccorsi necessari. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e l'intervento si è concluso senza complicazioni.

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in Costiera Amalfitana. Una donna è inciampata durante l’escursione, riportando un grave trauma all’arto inferiore, con frattura esposta. È stata quindi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giovane scivola durante un’escursione sulla "Schiena dell'Asino": recuperata dal soccorso alpinoL'escursionista, che indossava calzature non adatte, è stata raggiunta e messa in sicurezza per evitare che continuasse a scivolare lungo il... Resta bloccata al rifugio del Pellegrino: donna salvata dal Soccorso AlpinoLa 56enne, di origini cilentane, è stata imbarcata a bordo dell’elicottero e trasportata presso il più vicino ospedale. Approfondimenti e contenuti Esce per un'escursione ma si sente male e rimane bloccato lungo il sentiero, 82enne portato in salvo dal soccorso alpinoNAVE (BS). Momenti di apprensione quelli vissuti da un uomo di 82 anni che si è sentito male durante un'escursione. E' successo nel comune di Nave, in località Val Listrea, a circa 400 metri di quota. ildolomiti.it Una famiglia si perde durante l'escursione e chiede aiuto: recuperati dal soccorso alpinoRIVA DEL GARDA. Doppio intervento del soccorso alpino nell'Alto Garda. Gli operatori sono intervenuti per salvare due climber sul Monte Brento, ma sono entrati in azione anche per recuperare una famig ... ildolomiti.it