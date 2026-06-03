Una donna è stata derubata in strada da un gruppo di ragazzini mentre attendeva l’autobus. Durante l’episodio, è stata fatta cadere a terra. La polizia ha individuato e fermato un quindicenne coinvolto nel fatto. L’episodio si è verificato durante le ore diurne in un'area pubblica. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o al valore del bottino.

Scippata in pieno giorno da un gruppo di ragazzini mentre era alla fermata dell’autobus. Una signora di 60 anni lunedì, intorno alle 18,30 era alla fermata in via Udine a Montemurlo quando un piccolo gruppo di giovani, dall’apparente età fra i 13 e i 16 anni, hanno provato prima a prenderle la borsa ma lei ha fatto resistenza ed è caduta a terra. A quel punto uno dei ragazzi le ha strappato la catenina d’oro che aveva al collo. Le urla della donna hanno richiamato i passanti e i ragazzi si sono dati alla fuga, senza però portare via la catenina rotta. Uno dei ragazzi è stato afferrato e bloccato dai passanti e nel frattempo sono arrivati i carabinieri che lo hanno preso in consegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scippata dai ragazzini e fatta cadere a terra . Fermato un quindicenne

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