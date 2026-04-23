Passeggiata per la salute si trasforma in un incubo | nonnina scippata da ragazzini sul monopattino

Una tranquilla passeggiata all'aperto si è trasformata in un episodio di cronaca quando una donna anziana è stata scippata da alcuni ragazzini che si muovevano su un monopattino. L'episodio si è verificato in un'area pubblica frequentata da pedoni, e la vittima, una donna di una certa età, è stata derubata dei suoi effetti personali senza alcuna resistenza. La scena è stata notata da altri passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine.

Avrebbe dovuto essere una semplice passeggiata. Quattro passi all'aria aperta che fanno bene alla salute. In realtà, quel momento si è trasformato in un incubo. Un trauma per la pensionata ottantasettenne. L'anziana è stata scippata mentre percorreva, in piena mattinata, la centralissima via.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Donna scippata sul lungarno. Cade dalla bici e si ferisce. Il furto da un’auto in corsaSAN ROMANO Una donna di 55 anni è stata scippata della borsa in lungarno Guicciardini a San Romano, nel comune di Montopoli. Una passeggiata si trasforma in un’esperienza immersiva tra la natura del torrente TorreUna giornata che intreccia il fascino della botanica spontanea alla memoria storica del territorio: è questo l’invito lanciato dal Gruppo Micologico... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bastano 10 minuti: il potere di una passeggiata quotidiana; Camminare senza dolore si può? Risponde l’ortopedico Cortesi; Nella Valle dei Templi la Passeggiata della salute: natura, benessere e bellezza per tutti; Onde Rosa torna ad Agrigento: domenica la camminata solidale tra sport e prevenzione. Passeggiata per la salute si trasforma in un incubo: nonnina scippata da ragazzini sul monopattinoLa pensionata di 87 anni è stata derubata della borsa in pieno giorno e in centro: i militari dell’Arma isolano i video per dare un nome ai due ... agrigentonotizie.it Folignano - Torna la passeggiata della salute Folignano in RosaFOLIGNANO - Torna per il terzo anno Folignano…in Rosa. Appuntamento domenica 19 aprile con partenza ore 9,45 dalla Piazza S. Giovanni Paolo II di Piane di Morro: una passeggiata della salute organiz ... veratv.it “Non dobbiamo accettare donazioni da Musk”… ma chi cazzo vi ha chiesto niente Vabbè che siamo il Paese degli spazi pubblici e privati occupati, ma andatevi a fare una passeggiata. Avete dato fuoco alle Tesla, distrutto auto di gente normale senza motivo, x.com Prima lezione pratica al parco Peppino Impastato e passeggiata didattica. - facebook.com facebook