Santeramo 87enne gettata a terra e scippata | arrestato moldavo

Un uomo di 87 anni è stata aggredita e derubata a Santeramo. Secondo quanto riferito, l’aggressore, un cittadino moldavo, le ha preso la borsa e l’ha fatta cadere a terra. Durante l’assalto, la vittima ha battuto violentemente il capo contro il pavimento e ha dovuto ricevere cure mediche. Le forze dell’ordine hanno arrestato il sospettato, che ora si trova in custodia. La donna è stata assistita sul posto e trasportata in ospedale.

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Alla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. L’azione aggressiva avrebbe anche causato la caduta sull’asfalto dell’anziana. L’episodio è accaduto a Santeramo in Colle, lo scorso 4 maggio: la vittima ha anche battuto violentemente il capo per terra, tanto da dover ricorrere alle cure mediche. Un 30enne è stato arrestato, un altro giovane è stato deferito. I carabinieri hanno avviato subito le indagini. I militari, coordinati dalla Compagnia di Altamura, hanno arrestato un cittadino moldavo di 30 anni e deferito in stato di libertà un coetaneo di origine rumena. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Santeramo in Colle, accusa: 87enne scippata, un arresto CarabinieriDi seguitò un comunicato diffuso dai carabinieri: A Santeramo in Colle, a seguito di un’aggressione consumata la mattina del 4 maggio 2026 ad... Violenza in strada a Santeramo, borsa scippata a un'87enne: i carabinieri recuperano la refurtivaAlla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali.