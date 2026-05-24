Sciopero treni possibili disagi | rischio venerdì nero

Dalle 21:00 di giovedì 28 maggio alle 21:00 di venerdì 29 maggio si svolge uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, che interessa Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Sono previste possibili interruzioni e disagi ai servizi di trasporto ferroviario durante queste 24 ore. La protesta coinvolge tutto il personale di queste aziende e potrebbe influenzare i collegamenti tra le principali città.

Dalle 21:00 di giovedì 28 maggio alle 21:00 di venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, con coinvolgimento di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante l’agitazione sindacale i treni potranno subire cancellazioni, ritardi o variazioni di percorso e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE, TRASPORTI A RISCHIO: TRENI, DISAGI E SERVIZI RIDOTTI

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