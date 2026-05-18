Sciopero generale oggi | treni a rischio possibili disagi anche in scuole e ospedali

Oggi, 18 maggio, si svolge uno sciopero generale nazionale indetto dall’Usb e altre sigle sindacali. La mobilitazione riguarda principalmente i trasporti ferroviari, con treni a rischio cancellazioni e possibili disagi. Sono previste ripercussioni anche in ospedali, scuole e uffici pubblici, dove potrebbero verificarsi interruzioni o riduzioni dei servizi. La giornata si presenta come una giornata complicata per pendolari, studenti e cittadini che devono organizzarsi di conseguenza.

Un lunedì che si preannuncia complicato per pendolari, studenti e cittadini. Oggi, 18 maggio, è in programma lo sciopero generale nazionale indetto dall’Usb insieme ad altre sigle sindacali, con possibili ripercussioni su trasporti ferroviari, sanità, scuola, uffici pubblici e autostrade. I. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Etg - Sciopero generale venerdì 28 novembre: a rischio trasporti, scuola e sanità

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