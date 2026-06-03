L’11 giugno 2026 i treni saranno completamente fermi a causa di uno sciopero che coinvolge tutto il settore. Le agitazioni interesseranno anche il 12 giugno, creando blocchi incrociati e disagi diffusi. Tutti gli orari di partenza e arrivo saranno cancellati, senza servizi sostitutivi garantiti. La mobilitazione riguarda sia il personale ferroviario che altri comparti collegati. La circolazione ferroviaria sarà sospesa per entrambe le giornate, senza alternative di trasporto ufficiali.

Roma, 3 giugno 2026 – Due giorni neri per chi viaggia in treno. L’ 11 e 12 giugno 2026 il sistema ferroviario italiano si prepara a una giornata di scioperi intrecciati, sovrapposti e tutt’altro che marginali, capaci di mettere in difficoltà non solo i pendolari ma anche il traffico a lunga percorrenza. Al centro della protesta, la partita sugli Intercity e le preoccupazioni per il futuro occupazionale del settore. Ecco tutte le informazioni. Chi si ferma e quando. Treni e servizi minimi garantiti. Altre mobilitazioni in Sicilia. Perché i sindacati protestano. Chi si ferma e quando. L'agitazione principale è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sciopero treni 11 giugno 2026, in arrivo la tempesta perfetta. Giornata di blocchi incrociati: tutti gli orari

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