Il rischio di uno sciopero dei treni è stato annunciato per l’11 giugno. Le trattative tra le parti si concentrano sulla divisione dell’azienda in tre lotti, sollevando preoccupazioni sulla qualità dei servizi e sui diritti dei lavoratori. I sindacati temono che questa divisione possa portare a un dumping contrattuale, con una riduzione delle tutele e delle condizioni di lavoro per i dipendenti. Le trattative sono in corso e si cercano accordi per evitare lo sciopero.

? Punti chiave Come influirà la divisione in tre lotti sulla qualità dei viaggi?. Perché i sindacati temono un dumping contrattuale sui lavoratori?. Quali strategie sta usando Salvini per evitare il blocco dei binari?. Cosa rischia la rete ferroviaria con la frammentazione del servizio?.? In Breve Sciopero nazionale di 8 ore previsto l'11 giugno tra le 9:01 e le 17:00.. Sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Confsal e Orsa protestano contro governo Meloni.. Controversia sulla divisione del servizio intercity in tre lotti non equivalenti tra le gare.. Timore sindacale di dumping contrattuale e riduzione offerta commerciale per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni, rischio sciopero l’11 giugno: Salvini cerca un accordo

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