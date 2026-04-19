Viaggio nella città antica Dal Vaso di Eufronio alle radici delle Olimpiadi sfogliando l’Archeologico

Un viaggio nella città antica ci porta tra le sale di un museo e pagine di un libro, permettendo di esplorare i reperti che raccontano le origini e la storia. Tra i pezzi esposti, il Vaso di Eufronio si distingue come uno dei simboli più riconoscibili, mentre le radici delle Olimpiadi trovano spazio tra gli oggetti e i documenti che testimoniano questo legame. È un percorso attraverso i frammenti della nostra storia, senza bisogno di mezzi futuristici.

Santori Viaggio nel tempo. Un libro e le sale di un museo per catapultarci senza astronave alle radici della nostra città, alla scoperta dei suoi infiniti tesori. Questa Pasqua 2026 ha segnato un’altra tappa della capacità di Arezzo di studiarsi addosso e di esaltare la propria storia e le proprie potenzialità. Scrivevo tempo fa, introducendo uno dei suoi libri, che Giorgio Feri non cessa mai di stupirci: ebbene, a novantaquattro anni compiuti il benemerito fondatore della Cartaria, la più antica ed amata libreria degli Aretini, ha estratto dal cilindro un altro coniglio (forse nemmeno l’ultimo), cogliendo ancora una volta nel segno. In...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio nella città antica. Dal Vaso di Eufronio alle radici delle Olimpiadi sfogliando l’Archeologico Notizie correlate Leggi anche: Com'era la città nel Barocco? Viaggio alle radici di un’epoca tutta da riscoprire Leggi anche: Dal Medioevo alle mura, al Liberty. Viaggio alla scoperta della città Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viaggio nella città antica. Dal Vaso di Eufronio alle radici delle Olimpiadi sfogliando l’Archeologico; Roma, la fermata metropolitana C premiata come nuova attrazione turistica; Nelle case di Luna, con l'archeologo alla scoperta delle domus del Parco archeologico di Luni; Tragedia sul set di Apple Vision Pro: L'avventuriera Claire Lomas ha perso la vita in un drammatico incidente aereo durante le riprese. Viaggio nella città antica. Dal Vaso di Eufronio alle radici delle Olimpiadi sfogliando l’ArcheologicoIl nuovo libro di Feri racconta i misteri del museo che ospita la Minerva. Il benvenuto del Togato, l’abbrivio di Vasari, l’ingresso alla Sala del Tesoro. lanazione.it Firenze, viaggio nella memoria tra guerra e rinascita: passeggiata Incantesimo di fuoco nel cuore della cittàIl 18 aprile, un itinerario gratuito tra Oltrarno e Ponte Vecchio ripercorre la ricostruzione postbellica a più di ottant’anni dalle distruzioni del 1944. Ecco come fare per partecipare ... lanazione.it La pianta che hai perso l'estate scorsa forse non era sotto-annaffiata. Era surriscaldata dal vaso che non hai mai pensato di cambiare. I vasi scuri assorbono il calore solare attraverso le pareti e lo trasferiscono direttamente nel substrato. Le radici capillari — q - facebook.com facebook