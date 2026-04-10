Museo archeologico a settembre l' adeguamento della terrazza con l' obiettivo del bistrot di alta qualità

A settembre sarà avviato l’adeguamento della terrazza del museo archeologico, con l’intenzione di creare un bistrot specializzato in prodotti di alta qualità. La notizia è stata annunciata dal direttore durante la presentazione del nuovo piano strategico dell’istituzione. La terrazza, situata in un edificio storico, sarà interessata da lavori di ristrutturazione che mirano a migliorare l’esperienza dei visitatori e a valorizzare ulteriormente lo spazio esterno.

A margine della presentazione del piano strategico del MArRC, dal direttore Fabrizio Sudano arriva una novità sulla fruizione della magnifica terrazza di palazzo Piacentini.Nel progetto del nuovo museo archeologico è previsto che il rooftop ospiti un punto ristoro, offrendo così un servizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Cinema e paesaggio, al museo archeologico proiezione del film "Il sale della terra" di Wim WendersUn appuntamento che unisce cinema, fotografia e riflessione sul rapporto tra uomo e paesaggio. Giornata internazionale della donna, visita tematica e laboratori al Museo archeologico di MattinataStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In... Temi più discussi: Museo archeologico della vite e del vino. Festa per i 25 anni dalla fondazione; Ancona si prepara a una Pasqua all’insegna della cultura; Tre capolavori di Tiziano. Da Pasqua a settembre anche L’Annunciazione; Le mostre da vedere assolutamente a Firenze. Il Museo archeologico lomellino a Vigevano è aperto per ferieVIGEVANO. Quattro appuntamenti nel mese di agosto al Museo archeologico nazionale della Lomellina, con una coda nella prima metà di settembre. Sabato 2, alle 11, ecco Frammenti di promenade ... laprovinciapavese.gelocal.it Settembre al Museo Archeologico Nazionale di ArezzoArezzo, 18 settembre 2025 – Un viaggio nel tempo tra storia e archeologia: il Museo archeologico nazionale di Arezzo, in collaborazione con la Sezione Didattica della Fraternita dei Laici e i suoi ... lanazione.it C’è anche “Parthenope. La Sirena e la città” al Museo Archeologico di Napoli! Grazie museitaliani - facebook.com facebook Verso una nuova tappa del nostro viaggio di condivisione con il pubblico: a maggio riaprirà la sezione Numismatica! Presto vi daremo tutti i dettagli dell'evento, frattanto continuate a seguirci sui nostri social e sul sito museoarchelogiconapoli.it! x.com