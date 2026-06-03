scienze neurologiche un paziente lascia in dono alla fondazione mezzo milione di euro

Un paziente ha lasciato un lascito testamentario di 500.000 euro alla Fondazione dedicata alle scienze neurologiche. Il contributo finanzierà la ricerca sulla malattia del motoneurone e lo sviluppo di nuovi trattamenti. La donazione sarà destinata a progetti scientifici nel campo delle neuroscienze, con lo scopo di favorire studi e innovazioni terapeutiche. La somma rappresenta un contributo significativo per le attività della Fondazione in quest’area.

Un lascito testamentario da 500mila euro per sostenere la ricerca scientifica sulla malattia del motoneurone e sviluppare nuovi approcci terapeutici. La somma è stata destinata alla Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche dell’Azienda Usl che finanzierà uno studio triennale promosso dall’Istituto delle Scienze Neurologiche dedicato alla combinazione tra stimolazione magnetica transcranica ripetitiva ed esercizio attivo nei pazienti affetti da malattia del motoneurone. È stata la ferma volontà di Gianni Galassi, 69 anni, bolognese, che ha combattuto, senza purtroppo riuscire a sconfiggerla, contro la grave patologia. Dalla sua generosità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Top Neurologist Does This 60-Second Brain Exercise Every Morning— His Patients Got Their Memory Back

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