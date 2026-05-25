Lascia mezzo milione di euro in buoni postali tre fratelli in lite per 21 anni per l’eredità

Tre fratelli hanno concluso dopo 21 anni una lite legata a un’eredità di circa 500.000 euro in buoni postali. La disputa si è protratta per più di due decenni prima di arrivare a un accordo che ha sistemato le questioni patrimoniali. I buoni postali rappresentano il bene ereditato che ha diviso le parti per lungo tempo. La causa si è chiusa con una soluzione condivisa tra i fratelli.

Mezzo milione di euro in buoni postali in eredità, una causa di oltre venti anni e l’accordo finale che sistema i conti.È il riassunto della vertenza tra tre fratelli che è iniziata alla morte della loro madre, avvenuta il 2 giugno 2005. La donna, titolare insieme a uno dei tre fratelli di buoni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Immigration : l'Europe face à un afflux historique

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